Sirera (PP) acusa a Collboni e Illa de "dejadez" por la proliferación de PPA en Barcelona

BARCELONA 1 Dic. (ERUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Barcelona, Daniel Sirera, ha acusado al alcalde, Jaume Collboni, y al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de "dejadez e improvisación" por la proliferación de la peste porcina africana (PPA) en la capital catalana.

Ha sostenido que durante la pandemia la "expansión descontrolada de jabalíes fue alarmante, especialmente en Collseora y los barrios próximos" y que durante este periodo se demostró la falta de medidas de Govern y consistorio para hacerle frente, ha indicado la formación en un comunicado este lunes.

De este modo, ha reclamado un "plan real para frenar la expansión de los jabalíes", de los que ha propuesto monitorizar movimientos, así como mejorar la gestión de residuos mediante contenedores y papeleras blindadas en Collserola, así como mayores sanciones a aquellos que los alimentan.