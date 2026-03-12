Sirera (PP) acusa a Collboni de "no hacer nada" ante el positivo de peste porcina en Collserola

Archivo - El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, en una imagen de archivo. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha criticado al alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, por "no hacer nada ante una crisis anunciada" por la detección de un nuevo caso de peste porcina africana (PPA) en el parque de Collserola y que ha provocado que el Govern lo cierre totalmente.

"El gobierno municipal vuelve a reaccionar tarde y mal ante un problema que se veía venir desde hace meses", ha señalado Sirera en un comunicado en el que también ha criticado a la Generalitat por reaccionar cuando el problema ya está encima.

Ha añadido que cree necesario un plan "contundente para frenar la entrada de estos animales en la trama urbana" y ha advertido de la contradicción que supone tener el parque cerrado cuando Barcelona se prepara para acoger una etapa del Tour de Francia que atravesará Collserola.