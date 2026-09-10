Sirera (PP) afirma que Collboni "menosprecia" a los clubes de atletismo de Can Dragó de Barcelona

Archivo - Campo de césped y pistas de atletismo del complejo polideportivo Can Dragó, a 23 de julio de 2025, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha criticado al gobierno del alcalde, Jaume Collboni, de no recuperar la funcionalidad de la pista de atletismo de Can Dragó 4 meses después de aprobarlo en comisión: "Collboni menosprecia a los clubes de atletismo".

En un comunicado este jueves, ha afirmado que volverán a llevar esta cuestión a la próxima Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes para exigir al gobierno municipal que "cumpla los acuerdos y dé una respuesta a los clubes y deportistas afectados".

Ha lamentado que los clubes tengan que afrontar una nueva temporada sin saber cuándo se ejecutarán las actuaciones pendientes y ha advertido de que esta situación afecta directamente a cientos de deportistas y familias que utilizan diariamente las instalaciones.