Sirera (PP) afirma que la nueva Ordenanza de Civismo es "una amnistía encubierta al incivismo"

Archivo - El concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, durante un pleno en el Ayuntamiento de Barcelona, a 28 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha afirmado que la modificación de la Ordenanza de Civismo, acordada por el gobierno municipal con Junts y ERC, puede convertirse en "una amnistía encubierta al incivismo" de la ciudad.

Asimismo, ha lamentado que el alcalde, Jaume Collboni, haya optado por "priorizar a los socios de Sánchez" para redactar una nueva ordenanza, en sus palabras, sesgada y con lagunas, indica la formación en un comunicado este martes.

Ha señalado que la norma "deja en un cajón cuestiones fundamentales", como vincular las sanciones a los informes de arraigo, y ha reivindicado que el verdadero reto era, además de endurecer sanciones, garantizar su cobro.