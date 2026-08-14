Sirera (PP) asegura Collboni "vende refugios climáticos que están cerrados" en Barcelona

Archivo - El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha asegurado este viernes que el alcalde, Jaume Collboni, "vende refugios climáticos que están cerrados mientras mantiene parques infantiles sin una sola sombra", informa el partido en un comunicado.

El dirigente popular ha criticado "la enorme distancia entre la propaganda climática de Jaume Collboni y la realidad que encuentran los barceloneses cuando llega agosto".

El Ayuntamiento presentó este verano una red de 526 refugios climáticos con el objetivo de que el 99,2% de los barceloneses tuviera uno a menos de diez minutos andando, mientras que el análisis realizado por el PP indica que 132 de estos espacios no están disponibles en agosto "prácticamente uno de cada cuatro".

Entre ellos figuran bibliotecas y otros equipamientos municipales cerrados durante este mes, así como el Parc del Laberint d'Horta, incluido en la red pese a permanecer cerrado por obras hasta 2027.

"Collboni ha inflado el mapa para poder presumir de 500 refugios, pero cuando llega agosto muchos están cerrados. Un refugio climático al que no puedes entrar no es un refugio: es un punto en un mapa para maquillar una mala gestión", ha afirmado Sirera.