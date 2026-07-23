Sirera (PP) critica la deflagración en Sants: "Exigiremos responsabilidades"

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BARCELONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento, Daniel Sirera, ha afirmado que Barcelona merece unas obras seguras y bien supervisadas, tras la deflagración del miércoles por la noche en Sants: "Exigiremos responsabilidades".

"Primero el socavón de la L9. Ahora, una fuga de gas en las obras del metro en la Plaza de Sants con varios operarios heridos", ha lamentado vía X.

El popular ha concluido que hay "demasiados errores y muy poco control".