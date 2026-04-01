Sirera (PP) critica la falta de "incentivos económicos" para renovar vehículos en Barcelona

Archivo - El líder del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha criticado la falta de "incentivos económicos reales" por parte del gobierno municipal para renovar el parque de vehículos cuya edad media, ha recordado, ya supera los 12 años en al capital catalana.

"El alcalde (Jaume) Collboni prefiere los anuncios y las ruedas de prensa a la adopción de medidas eficaces que ayuden a las familias a renovar sus vehículos", ha sostenido en un comunicado de la formación este miércoles, después de presentarse el nuevo 'hub' de recarga ultrarrápida de vehículos eléctricos en la Ronda de Dalt.

Sirera también ha cargado contra la ubicación de la nueva electrolinera al situarse "en una única localización y alejada del centro" que, a su juicio, no facilita la vida a los que apuestan por el coche eléctrico, obligándoles a hacer más desplazamientos.