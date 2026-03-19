Sirera (PP) culpa a Collboni de convertir Barcelona en la ciudad "más cara" de España en alquileres

Uno de los carteles de la campaña en la plaza Sant Jaume de Barcelona - PP

BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha acusado al alcalde, Jaume Collboni, de convertir la capital catalana en la ciudad "más cara" de España para vivir de alquiler, informa el grupo en un comunicado.

Es por ello que los populares han iniciado una campaña este jueves para reivindicar mejores políticas de vivienda en la ciudad, instalando un centenar de carteles repartidos por los 10 distritos y que incluyen un código QR que permite acceder a un vídeo en el que Sirera explica la situación del alquiler.

"Con esta acción queremos dar visibilidad a una problemática que afecta a miles de barceloneses, especialmente a los jóvenes que quieren emprender un proyecto de vida en la ciudad. Hoy, vivir en Barcelona es un lujo al alcance de muy pocos", ha expresado.