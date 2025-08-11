Sirera (PP) pide a Collboni liderar la negociación con los socorristas: "No es momento de delegar"

Pancartas en los puestos de salvamento de la playa, a 4 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha pedido al alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, que se involucre personalmente y lidere la negociación con los socorristas: "No es momento de delegar ni esconderse".

"Estamos en pleno mes de agosto, con las playas llenas y con un riesgo evidente para la seguridad de ciudadanos y turistas", ha alertado en un comunicado este lunes, donde ha reclamado al alcalde que no ponga en juego la integridad de la gente por su mala planificación.

Asimismo, ha propuesto reforzar inmediatamente los equipos de socorristas, agilizar contrataciones y garantizar la cobertura total de las playas durante todo el día para "proteger la vida" de todos los usuarios.