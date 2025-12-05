Sirera (PP) pide a Collboni no esperar a 2029 para construir vivienda pública en Montjuïc

Archivo - El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha lamentado la decisión del gobierno del alcalde Jaume Collboni de aplazar a 2029 el inicio de la construcción de las viviendas públicas en el espacio que actualmente ocupa el Palacio de Montjuïc y le ha pedido que no espere.

"Barcelona está viviendo una de las peores crisis del acceso a la vivienda de su historia y no puede permitirse esperar 5 años más para empezar a construir hogares para familias que los necesitan hoy", ha sostenido en un comunicado este viernes.

Ha exigido al alcalde priorizar la vivienda "por encima de cualquier acto protocolario o celebración institucional", ya que ha considerado, textualmente, que no hay excusa cuando se trata de vivienda, más después de 7 años de fracaso con la reserva del 30%.