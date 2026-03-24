Sirera (PP) pide utilizar al 100% de la capacidad la depuradora del Llobregat durante todo el año

El líder del PP en Barcelona, Dani Sirera, visita la depuradora del Baix Llobregat, en El Prat de Llobregat (Barcelona), gestionada por Aigües de Barcelona. - PP

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en Barcelona, Dani Sirera, ha pedido utilizar al 100% la capacidad de regeneración de la depuradora del Baix Llobregat, en El Prat de Llobregat (Barcelona), durante todo el año, ha informado el partido este martes en un comunicado.

Lo ha dicho tras visitar la depuradora, gestionada por Aigües de Barcelona, y también ha reclamado la puesta en marcha inmediata de un plan integral de reutilización del agua liderado por las administraciones.

El líder popular también aboga por una estrategia "real" para reducir la dependencia de la pluviometría y anticiparse a futuras sequías, y solicita transparencia en la gestión y uso de las infraestructuras hídricas.

PAPEL DE LA REGENERACIÓN

Sirera ha recordado que el pasado domingo se celebró el Día Mundial del Agua, y ha señalado que la regeneración fue "clave" en el último episodio de sequía que vivió Catalunya y el resto de España.

Ha criticado que no se está aprovechando plenamente la capacidad que permite la regeneración y ve falta de liderazgo político: "Lo grave no es que no tengamos las herramientas; lo grave es que las administraciones no las están utilizando".

"Estamos ante una negligencia política en toda regla", ha asegurado Sirera, que ha acusado al gobierno municipal de Barcelona y a la Generalitat de actuar tarde, mal y sin planificación, y ha celebrado el trabajo que realiza Aigües de Barcelona.