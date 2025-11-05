Sirera (PP) propone que el informe de arraigo en Barcelona tenga un apartado de "actitud cívica"

Daniel Sirera en rueda de prensa este miércoles desde la Rambla del Raval. - EUROPA PRESS

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha iniciado una campaña para pedir al consistorio que en el informe de arraigo para dar el permiso de residencia se añada un apartado de "actitud cívica".

"Queremos informes desfavorables en el caso que inmigrantes no cumplan las ordenanzas de civismo y no puedan demostrar su lugar de trabajo", ha dicho en rueda de prensa este miércoles desde la Rambla del Raval, lugar que, según ha afirmado, es el segundo barrio con más inmigración de España, por detrás del Gòtic de Barcelona.

Sirera ha remarcado que plantea una campaña a favor de la inmigración ordenada y no en contra de ella y que quieren una política "seria, humana y eficaz que garantice la convivencia, seguridad y la igualdad de oportunidades".

"Creemos que es bueno que venga gente de fuera, solo pedimos que la inmigración que llegue sea con trabajo, para aportar un valor importante a la sociedad barcelonesa, y a integrarse", ha añadido.

Por último, ha asegurado que pedirán la prohibición del burka y el niqab en centros públicos de la ciudad, como escuelas o equipamientos sanitarios, "por seguridad, porque no se puede ir con la cara tapada ni en pasamontañas, y para garantizar la dignidad humana de las mujeres".