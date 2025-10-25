Sirera (PP) propone llamar 'Eduardo Mendoza' a la nueva Biblioteca Pública del Estado en Barcelona

Mario Draghi aplaudiendo a Mendoza el viernes al recibir los dos un Premio Princesa de Asturias - Raúl Terrel - Europa Press

BARCELONA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha propuesto este sábado que la biblioteca pública estatal que se ha empezado a construir lleve el nombre del escritor Eduardo Mendoza, como "acto de consenso cultural".

Ha defendido que Barcelona "necesita volver a reconocerse en sus grandes figuras culturales" y que una de ellas es el autor de 'La ciudad de los prodigios', que define como una de las novelas que mejor retrataron la transformación de la capital catalana, informa el PP en un comunicado.

Para Sirera, el escritor barcelonés representa "la inteligencia, el humor y la mirada cosmopolita de una ciudad que fue referente cultural en toda Europa" y ha escrito algunas de las obras más importantes de la literatura contemporánea en lengua castellana, además de situarlas en Barcelona.