Sirera (PP) propone una "revolución fiscal" para ayudar a las familias numerosas

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha anunciado que presentará un plan fiscal y presupuestario con una "revolución fiscal" para ayudar a las familias numerosas e impulsar la natalidad.

Sirera ha criticado la "ambición confiscatoria y castigadora" del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y ha dicho que Barcelona atraviesa, a su parecer, una de las peores etapas demográficas de las últimas décadas, informa el partido en un comunicado.

Entre las medidas presentadas se encuentran una ayuda directa por nacimiento o adopción de hasta 1.000 euros por hijo, la bonificación del IBI de hasta el 90% para familias numerosas y monoparentales y la construcción de vivienda protegida "adaptada a familias con más hijos".

Asimismo, también plantea bonificaciones en impuestos como el de vehículos y residuos y una bonificación del 25% del Impuesto sobre Actividades Económicas a las empresas que "favorezcan la conciliación familiar".

"Collboni vive de espaldas a las necesidades reales de Barcelona y mantiene una política fiscal no solo injusta, sino profundamente irresponsable", ha insistido.