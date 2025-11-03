Sirera (PP) reprocha al Gobierno querer "desgastar a Mazón para tratar de convocar elecciones"

Archivo - El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ficha al ex presidente del PP de Cataluña, Daniel Sirera, como director de Gabinete y Estrategia. - PPCV - Archivo

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha reprochado al Gobierno una estrategia de "desgastar a (Carlos) Mazón para tratar de convocar elecciones" y facilitar una victoria del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana.

"Una cosa es cometer errores y otra aprovechar los muertos y la tragedia para hacer política de baja estofa", ha sostenido Sirera, exjefe de gabinete de Mazón, en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press este lunes.

También ha señalado que el presidente de la Generalitat Valenciana "ha reconocido que el día de la dana tendría que haber modificado su agenda y por ello dimite", y que ahora deberían de dimitir el resto de responsables, incluyendo los del Gobierno.