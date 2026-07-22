Sirera (PP) ve en la L9 del Metro el "paradigma de la mala gestión de gobiernos socialistas"

El socavón de El Putxet, provocado por las obras del tramo central de la L9 del Metro, forzó el desalojo preventivo de 93 viviendas en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha afirmado que la L9 del Metro es el "paradigma de la mala gestión de gobiernos socialistas porque acumula más de veinte años de retraso, miles de millones de euros en sobrecostes y numerosas incidencias durante su construcción".

Lo ha dicho en rueda de prensa este martes para presentar las iniciativas que llevarán al pleno de julio, en la que ha avanzado que se dirigirá al alcalde, Jaume Collboni, para preguntarle por el socavón provocado por dichas obras y que ha obligado a desalojar a vecinos.

"Qué garantías puede ofrecer hoy a los vecinos para asegurar que podrán regresar a sus viviendas con total seguridad y qué medidas piensa exigir para evitar que un episodio similar vuelva a producirse durante las obras pendientes de la Línea 9", ha preguntado.

RESERVA DEL 30%

Por otro lado, Sirera ha anunciado que volverán a reclamar que el gobierno municipal suspenda de forma "inmediata" la aplicación de la reserva del 30% de vivienda protegida.

Ha añadido que con 8 años de aplicación de la medida solo se han construido 34 pisos y ha propuesto diseñar un nuevo modelo "basado en la colaboración público-privada que permita incrementar realmente la oferta de vivienda asequible".