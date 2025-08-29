Situación normalizada en la C-58 entre Ripollet y Montcada (Barcelona) tras un accidente múltiple

Accidente en la C-58 entre Ripollet y Montcada i Reixac (Barcelona) - SCT

BARCELONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press de que la situación en la C-58 entre Ripollet y Montcada i Reixac (Barcelona) se ha normalizado tras un accidente múltiple este viernes por la mañana.

El accidente, en el que se han visto implicados 4 vehículos, se produjo sobre las 8.55 horas y obligó a cortar el tráfico en sentido norte hacia Sabadell (Barcelona), provocando 4 kilómetros de retención.

Además, también provocó retenciones de 1 kilómetro en esta vía en sentido sur, hacia Barcelona.