El SOC acuerda con 5 entidades mejorar la gestión de ofertas laborales y FP en Catalunya

El SOC firma un acuerdo con 5 entidades para mejorar la gestión de ofertas laborales y FP - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) y 5 entidades profesionales han firmado este lunes el 'Protocol SOC per afavorir la intermediació laboral', un acuerdo para mejorar la gestión de las ofertas laborales y la formación profesional (FP) agilizando la intermediación entre personas desocupadas y empresas con vacantes.

Lo han hecho oficial en un acto celebrado en Barcelona el director general del SOC, Francesc Castellana; el presidente del Col·legi Oficial d'Administradors i Gestors de Catalunya (Coagc), Josep Ribó; el presidente del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Tarragona (Cogatgn), Enric Ollé; el presidente del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (Cafbl), Lorenzo Ignacio Viñas; el presidente del Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona (Cogst), Jordi Muria, y el presidente de la Unió de Consumidors de Catalunya (UCC), Eduardo Martín Rubio.

Castellana ha agradecido la labor de las entidades firmantes, que registran contratos en nombre de las empresas de su sector en las oficinas del SOC, y ha puesto en valor que esta alianza pretende facilitar que esta tarea "se pueda desarrollar de forma más informada, ágil y simplificada", especialmente en el segmento de la pequeña y microempresa.

"Las empresas tienen en estos momentos muchas dificultades para encontrar a personas con las que cubrir plazas. Tenemos que promover un circuito cada vez más ágil y directo para facilitar estos contratos", ha destacado.

Por ello, ha hecho hincapié en que este acuerdo es "un primer paso para seguir trabajando conjuntamente", y ha instado a impulsar una coordinación técnica para responder a la necesidad de cubrir vacantes del tejido empresarial y para dar a conocer a las personas desocupadas cuáles son sus oportunidades reales.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

En el cierre del acto, el secretario de Trabajo de la Generalitat, Paco Ramos, ha subrayado que esta colaboración permitirá "conocer mejor la realidad de los sectores, de las personas y empresas" y que representa un ejemplo paradigmático de lo que se debe hacer como administración, en sus palabras.

Asimismo, ha insistido en la voluntad del Govern de "fomentar la colaboración público-privada" para obtener más información sobre las personas y aprovechar su capilaridad para conocer la realidad de las empresas del territorio.

"Este es un primer paso, pero hemos venido para transformar la relación con la ciudadanía y las empresas, y ahora debemos ampliar este convenio por ámbitos de actuación", ha añadido.