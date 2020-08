Solé asegura que hay cinco heridos leves españoles en Líbano, ninguno de ellos catalán

Cree que la suspensión del tercer grado dificulta la mesa de diálogo: "No hay un escenario para tener este diálogo"

BARCELONA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Bernat Solé, ha asegurado que hay cinco españoles heridos "de forma ligera" tras la explosión este martes en el puerto de la capital del Líbano y que ninguno de ellos es catalán, según le ha confirmado la ministra de Exteriores, Arancha González Laya.

En una entrevista este miércoles en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha explicado que hay muchos cooperantes catalanes en Líbano y que le han garantizado que están "en buenas condiciones" después de esta explosión.

Sobre la obligación de algunos países de hacer cuarentena tras visitar Catalunya, el conseller ha afirmado que el Govern está mandando un mensaje "de confianza y responsabilidad" y ha defendido que están haciendo todo lo posible pata proteger tanto a los catalanes como a los turistas.

Ha explicado que se ha reunido, junto con la consellera de Salud, Alba Vergés, con representantes del cuerpo consular en Catalunya "para hablar de certezas" y disipar los rumores, y ha añadido que los cónsules agradecen el diálogo fluido y que los Estados necesitan información para tomar decisiones.

Solé ha asegurado que ha habido una relación de colaboración y de respeto institucional con el Ministerio durante la emergencia sanitaria, aunque ha apuntado que ha habido 3.000 catalanes que han llamado a su Conselleria para gestionar su vuelta a Catalunya: "Si 3.000 han llamado, alguna cosa no ha ido muy bien", ha reprochado el conseller.

REY EMÉRITO

Preguntado por la marcha del Rey emérito Juan Carlos I al extranjero, Solé ha dicho que es "un despropósito", ha criticado que el problema es la institución de la monarquía y ha acusado al Gobierno de facilitar la salida del monarca.

"La monarquía no representa a nadie, no sé si el camino es la vía del referéndum", ha señalado el conseller, que ha destacado que este modelo de estado hace muchos años que no tiene sentido, en sus palabras.

MESA DE DIÁLOGO

Solé ha asegurado que el Govern está siempre dispuesto a sentarse en la mesa de diálogo con el Gobierno sobre Catalunya, pero que la suspensión de los permisos de los presos independentistas lo dificulta: "No hay un escenario para que podamos tener este diálogo".

Ha sostenido que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y representantes de ERC han expresado la necesidad de mantener la mesa viva, pero "cuando en la otra parte no se sienta nadie es difícil poderla mantener", ha reprochado Solé.

Sobre la propuesta de los comuns para reformar el delito de sedición en el Código Penal, el conseller ha defendido que "cualquier cosa que pase por suavizar" la cárcel es bienvenida, pero ha pedido ir a la raíz del problema y que la solución más rápida es la amnistía.

Ha asegurado que el apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) está lejos "si el clima no es favorable", ha añadido que esa decisión está en manos del grupo parlamentario del Congreso, pero ha insistido en que las condiciones actuales no son las más favorables para ese apoyo.