"Solo" el 17% de las empresas familiares están altamente profesionalizadas, según UPF-BSM

Momento de la presentación del documento - UPF-BSM

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

"Solo" el 17% de las empresas familiares están altamente profesionalizadas, según un informe del Observatorio de la Empresa Familiar de la UPF Barcelona School of Management (UPF-BSM), informa la escuela de negocios en un comunicado este miércoles.

El estudio analiza la profesionalización de la empresa familiar desde un enfoque estructural y centrado "exclusivamente" en la presencia de prácticas formales de gobierno, planificación y control.

Los resultados muestran que un 40% de estas compañías cuentan con un modelo estructurado intermedio de profesionalización, que incluye características como la separación entre presidencia y dirección, o cuentas auditadas de forma sistemática.

El coautor del estudio Oriol Amat ha explicado que las prácticas vinculadas al cumplimiento normativo y al control básico "están relativamente extendidas", pero que las prácticas asociadas a un gobierno más avanzado presentan niveles de implementación inferiores.

En concreto, el 15% de las empresas con consejo de administración dispone de comité de auditoría, el 36% dispone de Constitución Familiar formalizada y el 25% realiza una evaluación del funcionamiento de los órganos de gobierno.