Solucionada la incidencia en Estació de França (Barcelona) que afecta a 5 líneas de Rodalies

BARCELONA 15 Ago.

La incidencia en la infraestructura de Estació de França (Barcelona) ha sido solucionada este viernes por la tarde y los trenes de las líneas R2 Sud, R14, R15, R16 y R17 de Rodalies de Catalunya recuperan progresivamente las frecuencias y horarios de paso habituales.

También se recupera la circulación de los trenes con destinación Vilanova i la Geltrú de la R2 Sud, ha informado Rodalies hacia las 16 horas en un mensaje de X recogido por Europa Press.

Esta incidencia ha provocado demoras en la salida desde Estació de França de trenes de estas cinco líneas de Rodalies.