El Sónar 2027 tendrá a Carl Cox, Bonobo, Tokischa, Peggy Gou, Jessie Ware y Cornelius

Archivo - El grupo The Prodigy durante su actuación en el festival Sónar en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona - Alberto Paredes / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Sónar de Barcelona 2027, que se celebrará del 17 al 19 de junio, tendrá a Carl Cox, Bonobo, Tokischa, Peggy Gou, Jessie Ware, Romy y Cornelius, ha anunciado este martes en una primera ola de 30 confirmaciones.

El Sónar ha asegurado que con la edición de 2027 "recupera su carácter urbano, festivo y radical, reconectando con su ADN fundacional", en la que el Sónar de Día se traslada al frente marítimo del centro de Barcelona y reincorpora Sónar+D a su programación.

El Sónar de Noche recuperará el formato habitual de dos noches en Fira de Barcelona Gran Via, que "tanto éxito ha tenido a lo largo de más de tres décadas" con sus cuatro escenarios, después de que la edición pasada Sónar de Día y Sónar de Noche se celebraran de forma continua en Fira Gran Via.

El festival contará con el regreso al festival 20 años después de Carl Cox, el nuevo directo de Bonobo (que presentará el álbum 'Distance in Static'), la dominicana Tokischa, el sueco Yung Lean, la icono pop Jessie Ware y Cornelius (que presentará 'Refractions').

Además de Carl Cox, otras figuras de la cultura de club que actuarán en el Sónar serán Ki/Ki, la británica Romy (integrante de The XX), Peggy Gou, Honey Dijon con su proyecto tecno Sinister, Goldie y Collabs3000, el proyecto híbrido de improvisación de Chris Liebing & Speedy J.

Otros artistas que conforman las primeras conformaciones con Job Jobse, Salome, Busy P b2b Girl Ultra, Aurora Halal live, Donato Dozzy & Batu, Tash LC, Ehua & Flore, Kaitlynb Aurelia Smit, Frost Childen, TK MAMI u Opal Sunn, entre otros.

La Sónar Week convertirá un año más a Barcelona en capital mundial de la música, la innovación y la creatividad durante la semana: Sónar District volverá a reunir a miles de 'clubbers' de todo el mundo, OFFSónar convocará a los mejores sellos de jueves a domingo en el Poble Espanyol y el SónarKids en el Parc del Fòrum.

CAMPAÑA

Sónar 2027 ha lanzado una campaña de imagen en la que el festival "muere y es velado, primero, para posteriormente renacer con el anuncio de los primeros nombres" y encara una nueva etapa, después de que la semana pasada aparecieran esquelas de 'Sónar is dead' y un libro de condolencias en su web.

Las primeras entradas para el Sónar 2027 ya están a la venta a un precio especial de salida, y están disponibles tanto los abonos SonarPass (Sónar de Día y Noche) como los abonos SonarPass+D (Sónar de Día y Noche y Sónar+D), tanto en la modalidad estándar como VIP.