El Sónar aplaza su edición a 2022 y anuncia dos festivales en otoño

Cartel del AI and Music Festival, SónarCCCB y Sónar 2022 - SÓNAR

Considera "inviable" su celebración en junio en las condiciones deseables

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

El Festival Sónar ha anunciado que aplaza por "causas de fuerza mayor" su edición a 2022 y la celebración en octubre de dos festivales con actividades presenciales en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

En un comunicado este jueves, el festival ha dicho que los datos sanitarios, las restricciones de movilidad y la falta de una normativa que regularice la organización de grandes eventos hacen "inviable" su celebración entre el 15 y 18 de junio como estaba previsto en las condiciones deseables.

El festival ha agradecido a su público, equipos, artistas, instituciones, patrocinadores y colaboradores su apoyo, y ha dicho que trabaja con la vista puesta en junio de 2022, y los compradores de entradas y acreditaciones profesionales de 2020 y 2021 recibirán el 10 de mayo un correo electrónico con los detalles si deciden conservar la entrada o solicitar el reembolso.

El Sónar organizará por primera vez del 27 al 30 de octubre el festival AI and Music, centrado en las aplicaciones y retos de la inteligencia artificial en la creación musical, impulsado por el programa S+T+ARTS de la Comisión Europea y en asociación con la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y Betevé.

También organizará en las mismas fechas el SónarCCCB en una versión ampliada, presencial y más musical, con diferentes escenarios dedicados a la música en vivo, así como conferencias, 'workshops', debates y presentaciones de Sonar+D.

60 ACTIVIDADES

Ambos festivales tendrán formato híbrido, predominantemente presencial, y habrá más de 60 actividades, en su mayoría presenciales pero también online, con el objetivo de proponer contenidos específicamente diseñados para las audiencias digitales.

El certamen ha explicado que los meses previos al AI and Music Festival, Sónar y la UPC actuarán como un 'thinking lab' liderado por la universidad para promover un diálogo entre el arte, la ciencia y la tecnología en torno a la inteligencia artificial.

El Sónar ha asegurado que su actividad no se limita a estas fechas, y ha dicho que se expande a partir de ahora y hasta final de año, con sinergias y colaboraciones con On-The-Fly, proyecto liderado por Hangar; los festivales de la plataforma We Are Europe; el festival de cine documental In-Edito; el centro de cultura digital Ideal, y la celebración del Sónar Estambul el 2 de octubre.