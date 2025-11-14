Sonia Devesa será la portavoz del PP en Barcelona tras la marcha de Juan Milián al Senado

De izquierda a derecha, Víctor Martí, Daniel Sirera y Sonia Devesa.
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 14 noviembre 2025 14:22

BARCELONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Sonia Devesa, será la nueva portavoz del grupo municipal tras la marcha de Juan Milián al Senado.

En un comunicado este viernes, el PP ha explicado que el líder del partido en la ciudad, Daniel Sirera, ha llevado a cabo una reestructuración del equipo con el objetivo de "seguir fortaleciendo el proyecto y construir una Barcelona mejor".

De esta forma, el concejal Víctor Martí será el portavoz adjunto, y Antonio Verdera se ha incorporado como concejal, también sustituyendo a Milián.

