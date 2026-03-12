Sopa de Cabra gana el Disc Català d'Honor de Ràdio 4

Archivo - El grupo de rock Sopa de Cabra en un concierto, en una imagen de archivo - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ràdio 4 ha otorgado a Sopa de Cabra el Premi Disc Català d'Honor por su contribución a la difusión de la música y la cultura catalana, y la gala se celebrará el 18 de marzo en la Antigua Fàbrica Damm de Barcelona, informa RTVE Catalunya en un comunicado este jueves

Este galardón, que se entrega "por primera vez en la historia del Disc Català de l'Any" y se enmarca en el 50 aniversario de la emisora, reconoce a Sopa de Cabra como "una de las bandas pioneras y más relevantes de la historia del rock catalán".

El grupo ha grabado 18 proyectos, entre discos de estudio y grabaciones en directo, como 'Ben Endins', con más de 130.000 copias vendidas; y es el "único" grupo de rock que, cantando en catalán, ha llenado tres días seguidos el Palau Sant Jordi de Barcelona en 2011.