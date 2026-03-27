Sopa de Cabra publica un disco en directo con The Tyets, Joan Dausà y Alfred García

Portada del nuevo recopilatorio. - SOPA DE CABRA

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sopa de Cabra ha publicado el primer volumen de 'Gran Èxits i Estimats Fracassos', un doble álbum de 20 canciones en directo que incluye colaboraciones con The Tyets, Joan Dausà, David Carabén, Alfred García, Judit Neddermann y Ginestà, entre otros.

El disco incluye 12 "grandes éxitos" --como 'L'Empordà', 'Camins' y 'El boig de la ciutat'-- y 8 'queridos fracasos', entre los cuales 'Mala Sang', 'Fronteres' o 'Fràgil', informa la banda en un comunicado de este viernes, en el que también anuncia que está previsto un segundo volumen para este otoño.

La mayoría están grabadas en el concierto de Sopa de Cabra en el Palau Sant Jordi el 2022, si bien también se incluyen temas tocados en Porreres (Tarragona) en 2016; en Girona, en 2026, o en Empúries (Girona) en febrero de 2020, entre otros.