La startup de IA Kabilio levanta 4 millones en una ronda pre-seed

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La startup especializada en la aplicación de inteligencia artificial (IA) para automatizar procesos contables y fiscales Kabilio ha cerrado una ronda de financiación pre-seed de cuatro millones de euros, informa en un comunicado este miércoles.

La operación ha sido liderada por los fondos de 'venture capital' internacionales Visionaries Club y Picus Capital e incluye 200.000 euros de financiación pública de Enisa.

La compañía ha desarrollado una plataforma que utiliza IA generativa para "ayudar a las asesorías contables y a sus clientes a modernizar la forma en que trabajan juntos".

El coceo de la empresa, Jose Ojeda, ha explicado que su solución da respuesta a las tareas repetitivas y los picos de carga de trabajo que tienen las asesorías y les permite "centrarse en aportar más valor a sus clientes".

Los fondos de la ronda permitirán a la empresa reforzar su equipo, desarrollar nuevas funcionalidades y productos, y acelerar su expansión en el mercado español.