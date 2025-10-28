5 startups presentan sus proyectos en un foro de Blue Innovation Hub para captar financiación

TARRAGONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

5 startups del sur de Catalunya han presentado sus proyectos empresariales ante inversores en el foro de la incitativa Blue Innovation Hub para captar financiación.

Tras las presentaciones, los inversores estudiarán cada caso y valorarán futuras aportaciones de capital en los proyectos, según ha informado este martes en un comunicado el Port de Tarragona, impulsor de la iniciativa junto a Apportt y Startsud.

2 de las 5 startups participantes están vinculadas a la economía azul, ofreciendo innovaciones para sectores como la náutica y la logística.

La primera es Global Candance, que ha presentado una plataforma que funciona como una torre de control que permite trazar los cargueros con el objetivo de optimizar las operativas portuarias, identificar retrasos y mejorar la coordinación.

La segunda de las startups vinculadas a la economía azul es Esea Propulsion Systems, que es el primer fabricante de motores fueraborda eléctricos.