Suzanne Vega actuará el 28 de marzo en la sala La Paloma de Barcelona

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cantante Suzanne Vega actuará el 28 de marzo de 2026 en la sala La Paloma de Barcelona, en el marco del 27 Banco Mediolanuma Festival Mil·leni, informa este lunes el festival en un comunicado.

En el concierto, cuyas entradas se pondrán a la venta el miércoles, recorrerá toda su carrera con éxitos como 'Tom's Diner' o 'Luka' y temas de su álbum más reciente, 'Flying with Angels', editado la pasada primavera.

En el concierto estará acompañada por el guitarrista Gerry Leonard, conocido por su trabajo con David Bowie, y la violonchelista Stephanie Winters.