Tarradas (Vox) se disculpa con Driouech (ERC): "Personalizar en este caso ha sido un error"

Archivo - El diputado de Vox en el Parlament Alberto Tarradas, durante un acto de campaña de Vox - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox Alberto Tarradas ha pedido disculpas por su intervención este jueves en el pleno del Parlament durante la cual ha señalado a la diputada de ERC Najat Driouech al defender los cánticos 'Musulmán el que no bote': "Personalizar en este caso ha sido un error".

Tarradas ha pedido la palabra durante la sesión plenaria para pedir perdón por su intervención por si "ha podido ofender o ha faltado al decoro de la Cámara", tras lo cual ha sido retirada del diario de sesiones.

El diputado ha sido llamado durante un debate parlamentario este jueves a mediodía a respetar el código de conducta tras defender el cántico 'Musulmán el que no bote' que se produjo durante el partido de fútbol amistoso España-Egipto del pasado 31 de marzo.

"Si, al escucharlo, la señora Najat Driouech de ERC decide no botar, pues oiga, no pasa nada, que no bote. No la vamos a deportar por eso, por lo menos de momento", ha dicho, tras lo cual el presidente de la Cámara, Josep Rull, ha asegurado que la Mesa lo trasladaría a la comisión para actuar en consecuencia.

DRIOUECH PIDE "NO PERSONALIZAR"

Tras las disculpas de Tarradas, Driouech ha pedido la palabra y ha llamado a la "reflexión" de los diputados para que no se repita una situación como la protagonizada por Tarradas.

"Nosotros venimos aquí a contrastar ideas políticas y no a personalizar en contra de ningún compañero. Solo pido a todos los compañeros que respetemos este principio", ha sostenido.