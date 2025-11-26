Tarragona acoge esta semana el barco de Open Arms y organiza acciones de concienciación. - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA, 26 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Tarragona acogerá hasta este domingo el barco de Open Arms y ofrece visitas guiadas, entre ellas las de 12 centros educativos de la ciudad, que suman a un total de 755 estudiantes, informa la entidad portuaria en un comunicado este miércoles.

Lo han explicado en una rueda de prensa el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales; el presidente de la Autoritat Portuària, Santiago Castellà, y el diputado delegado de Personas y Talento de la Diputación de Tarragona, Vale Pino.

El fundador y director de Open Arms, Òscar Camps, ha agradecido la acogida de la ciudad año tras año y ha reiterado "el compromiso firme de estas tres instituciones, tanto por el apoyo económico, como el pedagógico y social, para velar por los derechos humanos".

Este miércoles, se ha llevado a cabo un simulacro de salvamento marítimo a cargo de alumnos del Ciclo Fomativo de Grado Superior en salvamento y socorrismo del Institut Jaume I de Salou, con la coordinación de miembros de la ONG.

Por la tarde, se celebrará un acto en el vestíbulo del Teatre Tarragona, con la proyección y posterior coloquio con Òscar Camps del documental 'To Kyma: rescat al mar Egeu'.

APOYO ECONÓMICO

Viñuales ha anunciado que el convenio con la ONG pasará de los 50.000 euros de este 2025 a los 75.000 de 2026.

"Con este importe, más allá de las actividades abiertas a la ciudadanía, se ha contribuido a salvar vidas en el Mediterráneo con presencia del barco en tres misiones en aguas internacionales ante las aguas territoriales libias de junio a noviembre", ha detallado.

Por su parte, desde 2016 hasta la actualidad, la Diputación ha destinado 225.000 euros a esta organización para la reparación y adecuación de los barcos, el suministro de combustible y garantizar su presencia en zonas donde la vida "está en peligro".

A esta cantidad hay que añadir los 45.000 euros correspondientes al año 2026.