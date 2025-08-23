Tarragona reabre el túnel de acceso a la playa Llarga por la Cala Romana

Imagen del acceso peatonal a la playa a través del túnel - AJUNTAMENT DE TARRAGONA

TARRAGONA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tarragona ha reabierto el túnel peatonal que da acceso a la playa Llarga por la Cala Romana después de realizar unas obras de saneamiento, informa el consistorio en un comunicado este sábado.

Adif estaba realizando obras a causa de una serie de desprendimientos que tuvieron lugar en la zona del túnel el pasado 15 de agosto.

La empresa ha informado que en los próximos días se acabarán de realizar algunas intervenciones de apoyo, pero que no será necesario volver a cortar el acceso a la playa.