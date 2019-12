Tàrrega, Lleida, Balaguer, Mollerussa, Cervera y Les Borges Blanques impulsan un ‘lobby’ leridano

Publicado 17/12/2019 19:13:50 CET

La alcaldesa de Tàrrega, Alba Pijuan (ERC) y los alcaldes de Lleida, Miquel Pueyo (ERC); de Mollerussa, Marc Solsona (JxC); de Cervera, Ramon Augé (JxC); de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal (ERC) y de les Borges Blanques, Enric Mir (JxC) se han reunido este martes en el Parque científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida con la intención colaborar en iniciativas conjuntas y crear un "lobby" para que las comarcas del llano de Lleida capten oportunidades.

El alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha asegurado, en rueda de prensa, que los alcaldes de las seis capitales de comarca, entre otros objetivos pretenden "ser un lobby institucional para captar oportunidades" y dar la imagen de un territorio que se está organizando.

El alcalde anfitrión, Miquel Pueyo, ha señalado que este encuentro es "histórico o al menos infrecuente" y que está marcado por la cortesía, la conectividad y la cooperación".

Pueyo ha señalado que estos encuentros se celebrarán cada seis meses en una localidad distinta y ha apuntado que Lleida tiene capacidad de liderazgo y concertación que nace "a partir del diálogo con su entorno".

"Representamos todo el espacio al sur del Montsec, entre nosotros no somos competidores, lo que sea bueno para Cervera será bueno para Lleida y lo que le pase a Lleida será bueno para les Borges Blanques", ha afirmado el alcalde de Lleida.

Tener de una red de infraestructuras de carretera, ferrocarril y de conectividad informática y atraer a nuevas empresas ante la fuerte competencia de Aragón son algunas de las prioridades de los alcaldes, según ha explicado el alcalde de les Borges Blanques.

Este martes, en el que el encuentro ha girado alrededor de actuaciones contra el cambio climático, los alcaldes han acordado aprovechar la ordenanza sobre eliminación de las bolsas de plástico en los mercadillos, según ha explicado la alcaldesa de Tàrrega.

Por su parte, el alcalde de Balaguer ha apuntado que la idea del consistorio es concienciar a los paradistas para no utilicen plásticos y dejen limpias las plazas y unificar el material biodegradable o reciclable que se use, además de crear una ordenanza que impida la actividad a quien no la cumpla.

El alcalde de Cervera ha señalado que los alcaldes de las capitales de comarca y sus equipos de cultura pueden colaborar en muchos aspectos, entre ellos la difusión de la actividad cultural de todo el territorio.