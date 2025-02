La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en Catalunya se reduce en 4 décimas en 2024

El descenso se explica por la disminución de los 3 componentes de la tasa Arope

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en Catalunya (tasa Arope) fue del 24,0% en 2024, lo que supone una reducción de 4 décimas respecto al 24,4% de 2023, según datos del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) publicados y recogidos en un comunicado este jueves.

La reducción se explica por la disminución de los 3 componentes de la tasa Arope: la tasa de riesgo de pobreza (que fue del 28% en 2023 y del 17,4% en 2024), la población con baja intensidad en el trabajo (6,6% en 2023 y 6,1% en 2024) y el porcentaje de población en situación de privación material y social severa (8,9% en 2023 y 8,6% en 2024).

EDAD Y HOGAR

Por grupos de edad, la tasa Arope solo mejoró en el grupo de población de 16 a 64 años, situándose en el 23,6%, 1,1 puntos porcentuales menos que el año anterior; en menores de 16, la tasa es del 34,8% (un aumento de 1,7 puntos porcentuales respecto a 2023), y en 65 años o más asciende al 17% (8 décimas más que 2023).

Según la composición del hogar, la tasa Arope de hogares sin hijos es la que más disminuye y se sitúa en el 18,8% (20,0% en 2023), y la de los hogares con hijos desciende 1 décima hasta el 28,5%.

NACIONALIDAD Y SITUACIÓN ECONÓMICA

En función de la nacionalidad, la tasa Arope de los extranjeros mayores de 16 disminuye 5,3 puntos situándose en un 42,7%, mientras que en los españoles es de un 17,6%, con una disminución de 1,6 puntos porcentuales respecto a 2023.

En relación a la actividad económica, las personas en paro presentan una tasa Arope más elevada (49,5%), una disminución del 6,1 puntos porcentuales; en el caso de las personas ocupadas, la tasa es del 16,2%.

LLEGAR A FIN DE MES

El 35,2% de la población declara no poderse hacer cargo de gastos imprevistos de 800 euros (-9 décimas respecto a 2023), y un 17,6% no se puede permitir mantener la vivienda a temperatura adecuada (-2,5 puntos), mientras el 30,4% declara no poder permitirse una semana de vacaciones al año (+30,4%).

Por otro lado, el 47,6% declara llegar con dificultad a fin de mes (+1,1 puntos), mientras la población que dice llegar a fin de mes con facilidad se sitúa en el 52,2% (-9 décimas); dentro de estos, el 29,3% llega a fin de mes con "cierta facilidad" (-1 punto) y el 25,6% llega con "cierta dificultad" (+3 décimas).

INGRESOS Y TRANSFERENCIAS

El Idescat también ha publicado información sobre ingresos, prestaciones e intensidad del trabajo, en este caso, correspondientes a 2023: los ingresos medios netos de los hogares catalanes son de 41.959 euros y de 16.546 euros por persona en 2023, un aumento del 7,9% y 4,5% respecto al año anterior, respectivamente.

Las transferencias sociales --pensiones incluidas-- supusieron un incremento de la renta inicial de las familias del 33,7% (34,1% en 2022), y el 60,8% de los hogares han recibido al menos un tipo de prestación social; dentro de estos, un 57,1% fueron por vejez y supervivencia, un 29% por paro y un 33,9% otros tipos de subsidio o prestación.

En 2024, el umbral del riesgo de pobreza --que se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de los hogares-- aumentó un 5,9% y se sitúa en 13.311 euros en hogares formados por una sola persona, lo que implica que la tasa de pobreza es del 17,4% (40% antes de transferencias sociales).

Las personas valoran globalmente su satisfacción con la vida con 7,2 puntos sobre 10 (1 décima menos que en 2023), y la población en riesgo de pobreza declara estar menos satisfecha en términos globales (6,8) que la que no lo está (7,2).