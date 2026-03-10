El taxi y el VTC mantienen el pulso el día antes de tramitarse la nueva ley del taxi catalana

Archivo - Un grupo de taxis a la altura de Esplugues de Llobregat - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Élite Taxi Tito Álvarez, el presidente de Unauto VTC, José Manuel Berzal, y el portavoz de VTC Gran Turisme Catalunya Romà Llort han mantenido este martes sus posturas contrarias el día antes de iniciarse el trámite en el Parlament de la nueva ley del taxi catalana, respaldada por PSC, Junts, ERC, los Comuns y la CUP.

En un cara a cara en Ser Catalunya recogido por Europa Press, Álvarez ha confiado en que la nueva normativa evita que la movilidad "quede en manos de grandes plataformas que fluctúan los precios"; Berzal sostiene que, si se aprueba, recurrirá a los tribunales; y Llort reivindica que representa a unos VTC dist

La normativa prioriza al taxi sobre los VTC, previendo la eliminación gradual de las licencias de los VTC que operan trayectos con inicio y final dentro del área metropolitana de Barcelona: 600 desde el primer momento y el resto progresivamente.

La nueva normativa, que prevé un requisito mínimo del B1 de catalán para taxistas, pretende establecer funciones a cada tipo de servicio: taxis, VTC, limusinas y los Vehículos de Alta Disposición, una nueva modalidad con una función similar a los VTC clásicos y cuyos servicios deben ser contratados 2 horas antes, como mínimo.

Desde el inicio de la redacción del texto, las plataformas de VTC han criticado que esta ley dejará sin trabajo a 4.000 conductores de VTC, en un momento en el que ni la simbiosis entre taxis y VTC satisface la demanda en Catalunya, según defienden.

PROPUESTA DE ÉLITE TAXI

Este lunes, Álvarez anunció que Élite Taxi propondrá una enmienda al proyecto de ley del taxi para que los VTC puedan canjear su licencia por una de taxi con una duración de siete años más otro prorrogable, una iniciativa que a su parecer "debe servir para que se acabe el conflicto entre el sector VTC y el sector del taxi".

"Todos tenemos que ceder en algún punto y esto lo que garantizaría es más oferta de taxis, sobre todo en los momentos que más lo necesita la ciudadanía", argumentó, subrayando que estas nuevas licencias serían temporales --a diferencia de las actuales--.

TITO ÁLVAREZ

Durante el debate, Álvarez ha criticado al sector de los VTC que defiende Unauto: "Siempre están con las mismas tonterías y lo que tienen que entender es que Catalunya no es Madrid. Aquí el modelo es diferente, se apuesta por el transporte público, sin tarifas dinámicas ni abusos a los consumidores", ha asegurado.

Ante las críticas de que la oferta actual de taxis no permite satisfacer la demanda en Catalunya, ha negado que no haya vehículos suficientes, sino que la flota disponible "está mal gestionada".

JOSÉ MANUEL BERZAL

En su intervención, Berzal ha calificado las palabras de Tito como "inconsistentes", al tiempo que ha insistido en que hay interpretaciones de la ley fuera de contexto por parte de Territori, en sus palabras.

Por ello, ha reclamado "una normativa que, de una vez por todas, se someta a la legislación europea" y se ha mostrado dispuesto a acudir a la justicia si lo cree necesario.

"Recurriremos a los tribunales si consideramos que se vulnera algún precepto jurídico y, si fuera necesario, pediremos medidas compensatorias al Govern", ha señalado Berzal.

ROMÀ LLORT

Por su parte, Llort ha defendido que su entidad representa a una categoría de VTC que "ha existido toda la vida, no como los que han aparecido hace 10 años con las nuevas plataformas", en su caso más centrados en el transporte de larga disposición o vehículos premium.

"Por desgracia, compartimos las mismas siglas que los VTC. Cuando aparecieron las nuevas aplicaciones, algún lumbreras del Govern quiso darles las mismas siglas que un servicio como el nuestro, que no hace ningún tipo de competencia al taxi", ha lamentado.

Ante esta situación, insta a que haya una diferenciación entre el tipo de servicios que ofrecen respecto a los de las grandes plataformas: "Es absurdo invertir millones de euros en turismo en Catalunya para no darles el servicio que merecen", ha resuelto.