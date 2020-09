El Teatre Akadèmia abrirá con 'Winnipeg' una temporada con once obras

El teatro hará reformas para ampliar el aforo con dos gradas más

BARCELONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Akadèmia de Barcelona ha presentado este lunes las once obras de la temporada 2020-2021, que abrirá la obra 'Winnipeg', escrita por Laura Martel y dirigida por Norbert Martínez.

Además, el teatro hará reformas para incorporar dos gradas laterales y ampliar el aforo, un proyecto del que se encargará el escultor Pere Casanovas, ha explicado en rueda de prensa el director artístico de Arkadèmia, Guido Torlonia.

En momentos la sala puede acoger a un total de 70 personas --35 con las limitaciones del 50% del aforo--, y con las renovaciones pasará a tener capacidad por lo menos para un centenar de personas --50 con las restricciones--.

También se adquirirán nuevos equipos de iluminación con tecnología LED y material de sonido complementario, para adecuarlo al nuevo espacio escénico y ofrecer a las compañías el material que precisen para sus creaciones.

Para desarrollar propuestas en el campo audiovisual, también incorporará una dotación audiovisual con un 'media server' en el control, con múltiples salidas de vídeos que permitirán pintar con proyectores láser los elementos escenográficos y ofrecerán la posibilidad de utilizar cámaras en directo como elemento narrativo.

Torlonia ha explicado que el objetivo de estos cambios es "modernizar el teatro y abrirle nuevos horizontes", y ha anunciado además que renueva su cargo para tres años más.

'WINNIEPEG' Y 'TRANSBORD'

Teatre Akadèmia ha diseñado la temporada 2020-2021 con el objetivo de apoyar a las compañías afectadas por la pandemia, tanto reprogramando todas las producciones afectadas por el cierre del teatro, como contribuyendo a los ingresos de taquilla de las producciones externas con ayudas económicas que compensen las limitaciones de aforo.

La primera obra de la temporada, 'Winnipeg', relata la historia del barco que el poeta Pablo Neruda fletó como cónsul de Chile en Francia para salvar a más de 2.000 exiliados republicanos españoles de la Guerra Civil y se podrá ver del 23 de septiembre al 18 de octubre.

La seguirá 'Transbord' de Sebastià Portell del 23 de octubre al 15 de noviembre, una obra dirigida por Miquel Gorriz que reflexiona sobre machismo, hipocresía, binarismos y transfobia a partir de un texto "directo y con toques líricos" sobre un chico transexual.

SEIS PRODUCCIONES PROPIAS

Además, el teatro pondrá en escena un total de seis producciones propias, que incluyen obras como 'L'home de la flor als llavis i...', una creación colectiva de Mario Gas, Àlex Casanovas, Montse Guallar y Xavier Ripoll a partir del texto homónimo de Luigi Pirandello que se podrá ver del 10 de diciembre al 10 de enero, o 'La nit' y 'Radionit', dirigidas por Moreno Bernardi a partir del estudio de la obra de Bernard-Marie Koltès, que se representarán en febrero.

Del 10 de marzo al 11 de abril, la sala acogerá otra producción propia, 'La Venus de las pieles' de David Ives, dirigida por Torlonia y basada en la novela homónima de Leopold von Sacher-Masson, que narra la historia de una actriz que lleva a un dramaturgo por los terrenos "del poder, la seducción y el misterio, mezclando realidad y ficción, verdad y mentira".

El teatro presenta también 'L'olor eixordadora del blanc', una obra sobre un episodio de la vida de Van Gogh con dramaturgia y dirección de Moreno Bernardi, escrita a partir de la obra de Stefano Massini, así como el ciclo 'La luce del Barocco', un ciclo especial alrededor de la figura de la pintora "caravaggista" Artemisia Gentileschi, acompañado de música barroca --con viola de amor, cítara y canto-- en directo.

UNA COPRODUCCIÓN, BENNETT Y MÚSICA

Además, la sala acogerá en enero una coproducción con el Vintana Teatre, 'Per un sí o per un no', un texto de la escritora francesa Nathalie Sarraute, dirigido por Elena Fortuny, que muestra una discusión entre dos amigas íntimas.

Del 21 de abirl al 9 de mayo, Imma Colomer, Lurdes Barba y Lina Lambert pondrán en escena 'Talking heads', una obra creada a partir de una serie de monólogos del dramaturgo, actor y novelista Alan Bennett que fusionan la comedia y la tragedia con temas como la muerte, la enfermedad, la soledad y el sentimiento de culpa.

Además, el teatro celebrará el día de la música el 19 y 20 de junio con una propuesta de danza y música, 'Coreofonie', a cargo de Franceso Libetta.