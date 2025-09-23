El Teatre Borràs de Barcelona acogerá una nueva versión de la comedia 'Pel davant i pel darrera'- TEATRE BORRÀS

Alexander Herold y Paco Mir presentan una obra con "una puesta en escena renovada"

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Borràs de Barcelona acogerá desde el próximo jueves 25 de setiembre y hasta el 11 de enero de 2026 una nueva versión de la comedia 'Pel davant i pel darrera', según ha informado este martes en un comunicado.

La obra, que celebra 40 años desde su estrena original, será la sexta versión catalana del clásico de Michael Frayn y llega con "una puesta en escena renovada".

"La nueva escenografía y el ritmo trepidante convierten a esta propuesta en una experiencia fresca, fiel al espíritu original, pero con una mirada absolutamente actual", ha defendido la organización.

Bajo la dirección de Alexander Herold y con adaptación de Paco Mir, la producción de Anexa reúne un gran reparto: Jordi Banacolocha, Agnès Busquets, Jordi Díaz, Alex Ferré, Meritxell Huertas, Mónica Macfer, Rocío Madrid, Octavi Pujades y Jordi Vidal.

SINOPSIS

Estrenada en el Lyric Theatre de Londres y representada en más de 50 países, la obra representa como una compañía de teatro se dispone a estrenar una comedia británica de dudosa calidad y acaba siendo "un caos cómico absoluto".

El espectáculo se despliega en tres tiempos: el ensayo general, una función vista desde detrás del escenario y una última representación "en la que todo estalla".