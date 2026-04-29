El Teatre Lliure de Barcelona sube a escena la fábula sobre la incomunicación 'El fill' de Jon Fosse

Escena de 'El fill' de Jon Fosse - MARTA MAS GIRONES/TEATRE LLIURE

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Lliure de Barcelona sube a escena la fábula moral 'El fill', obra escrita por el premio Nobel Jon Fosse y con la dirección de Ferran Utzet, que se podrá ver en el teatro del 8 de mayo al 7 de junio como cierre de la temporada del Espai Lliure.

La obra es una fábula que explora el vacío, el silencio y la dificultad de comunicarse entre los miembros de una familia y retrata el impacto que provoca en una pareja mayor el retorno a casa de su hijo tras una larga ausencia, informa este miércoles el teatro en un comunicado.

Utzet ha explicado que la obra describe esta llegada que "infelizmente, no será alegre y festiva, sino que estará muy contaminada por la dificultad de comunicación de los miembros de la familia: se quieren, pero no saben decírselo, no saben mostrarse afecto".

El personaje del hijo tiene cierto carácter autobiográfico, por lo que se ambienta a principios de los años 80 en una pequeña comunidad al oeste de Noruega, cerca de un fiordo, donde Fosse ubica la mayoría de sus obras.

Utzet ha asegurado que la atmósfera de la pieza es como "una partitura muy precisa donde se describe muy claramente el tempo del texto, las pausas, los silencios, las miradas y, además, está llena de una poética muy especial y difícil de describir".

DISPOSICIÓN ESCÉNICA

El diseño escénico a cargo de Sebastià Brosa cobra peso con una disposición que usa las cuatro gradas y que refuerza de una manera directa la imagen de mirar por la ventana, por lo que el punto de vista del espectador oscila constantemente.

La obra está interpretada por Guillem Balart, Jordi Figueras, Sebastián Mogordoy y Mercè Pons, con una combinación de "la técnica catalana y la energía argentina" que para Utzet ha sido un placer dirigir.

Utzet, que ha dicho detectar un paralelismo entre el universo de Fosse y otros autores como Harold Pinter, Samuel Beckett o Lluïsa Cunillé, que encuentra "curioso" que se haya representado tan poco en Catalunya.

"Es uno de los autores europeos más reconocidos y, después de Henrik Ibsen, el autor noruego con más éxito del mundo. E Ibsen, en cambio, no paramos de representarlo", ha dicho el director.