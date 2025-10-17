Técnicos de Save The Children y Fundación La Caixa defienden que los niños son "sujetos de derechos"

Aseguran que se les debe acompañar desde la dignidad y el respeto

BARCELONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La técnica de gestión de programas en Save The Children y coordinadora de una red de CaixaProinfancia en Valencia, Maribel López, ha defendido que lo esencial para trabajar con niños vulnerables es tratarlos como "sujetos de derechos" y acompañarlos desde la dignidad y el respeto.

López ha destacado los avances logrados a través del programa de la Fundación La Caixa, que incluyen desde el éxito educativo hasta la mejora del autoestima de los niños y de su relación con su grupo de iguales, recoge la fundación en un reportaje en motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

"A través de los educativos familiares o de la atención psicológica ofrecidos por CaixaProinfancia, las familias mejoran muchísimo su comunicación, construyen relaciones más sanas y se relacionan con otras familias del territorio, y tejer redes para este tipo de familias es fundamental", ha dicho.

CAIXAPROINFANCIA

La Fundación ha reafirmado su compromiso de seguir ofreciendo oportunidades a los colectivos más vulnerables en todas las etapas de la vida a través de sus programas, que cuentan con un presupuesto de 655 millones de euros en 2025.

Uno de los pilares de la estrategia es CaixaProinfancia, un programa que desde su creación en 2007 ha acompañado a cerca de 400.000 niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, ofreciendo apoyo educativo, actividades de ocio, atención psicológica y acompañamiento familiar.

El programa ha permitido ayudar a personas como Blanca Adela, madre de 3 hijos, uno con discapacidad, que llegó a Valencia desde Perú, que relata que estaba sola y a veces no llegaba a todo cuando trataba de dar lo mejor a sus pequeños, pero que todo cambió al contactar con Save The Children: "Nos ayudaron mucho en el aspecto psicológico y emocional. Nos devolvieron la confianza y la seguridad. Ahora mis hijos están estupendos".

También fue un punto de inflexión para Pamela Sandi y su hijo de 12 años, que emigraron de Bolivia hace 8 y acudieron a la entidad ante la dificultad de compaginar la jornada laboral de la madre con el apoyo escolar: "Allí le brindan un apoyo constante en los estudios y lo ayudan a hacer amigos y a sentirse parte de la sociedad", apunta Sandi.

PROGRAMA INCORPORA

A través del programa Incorpora, la Fundación La Caixa establece alianzas entre empresas y entidades para ofrecer oportunidades a colectivos con dificultades para acceder a un empleo, como personas con discapacidad, jóvenes en riesgo de exclusión social o mujeres víctimas de violencia de géneros, entre otros.

En 2025, ha servido para atender a 79.792 personas, con la labor de 1.032 técnicos de las 413 entidades sociales que colaboran con el programa diseñando itinerarios de inserción personalizados para cada caso.

Entre otros, han ayudado a Djogo Barri, originario de Guinea, que dejó su país cuando estudiaba secundaria y ahora trabaja en el obrador de la panadería Panic, en Madrid: "Me gusta este trabajo. Tengo que estar concentrado y pendiente de que cada envío llegue al restaurante correspondiente. Me siento bien cuando lo conseguimos sin incidencias", relata.

Barri no sabía "prácticamente nada" acerca de cómo funciona un sistema de repartos, pero como parte de su itinerario de inserción se le programó un curso en el que se le hacían resolver simulaciones de entrega.

La técnica de orientación sociolaboral de la Fundación San Juan del Castillo Pueblos Unidos Candela Cortina ha subrayado la importancia de estos preparativos: "Trabajamos para que él mismo supiese identificar us potencial y lo que puede aportar en un trabajo. También analizamos a qué tiene que dar importancia en un proceso de selección. Son aspectos fundamentales a la hora de encontrar empleo".

Durante 2025 se impartieron 181 cursos, en los que participaron 2.482 personas, de las cuales el 59% accedió a un empleo al finalizar: "El foco está puesto en entrar en el mercado laboral ordinario", ha señalado Cortina.