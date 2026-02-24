La tecnológica Busup cierra 2025 superando los 46 millones de facturación, un 24% más

Archivo - Trabajadores de Busup - BUSUP - Archivo

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

La tecnológica barcelonesa Busup ha cerrado el ejercicio de 2025 superando los 46 millones de euros de facturación, lo que supone un crecimiento del 24% respecto al año anterior, informa la compañía en un comunicado este lunes.

La empresa de movilidad corporativa, que ya opera en España, Portugal, México, Estados Unidos y Brasil, además de tener presencia en Colombia e Italia, ha destacado que este resultado la "consolida como referente del sector de la movilidad y con capacidad para escalar de forma eficiente, rentable y financieramente sostenible".

En 2025, Busup ha alcanzado los 200 empleados y más de 160 clientes corporativos, al tiempo que colabora con una red de más de 190 operadores de transporte.

El cofundador y ceo de Busup, Rui Stoffel, ha subrayado que 2025 "no solo ha sido un año de crecimiento, sino la confirmación de que la compañía es capaz de escalar manteniendo una sólida disciplina financiera".

De cara a 2026, la tecnológica prevé alcanzar una facturación de 66 millones de euros y llegar al millón de euros de Ebitda positivo.

PLANES DE FUTURO

En sus planes futuros, Busup está acelerando su transformación estratégica hacia un modelo de Mobility Hub, un enfoque que va más allá de ofrecer rutas de transporte corporativo tradicionales: se trata de una plataforma única que integra diferentes soluciones de movilidad, como transporte en bus corporativo o el 'carpooling'.

Además, en 2026 seguirá trabajando en la optimización integral de sus operaciones y de su estructura de costes para "escalar con mayor eficiencia, logrando más impacto y mejores resultados".

"Entramos en 2026 desde una posición de fortaleza, estabilidad y claridad estratégica. La siguiente etapa pasa por liderar el mercado a través de la inteligencia, la eficiencia y el propósito", ha concluido Stoffel.