El teleférico de la Vall Fosca (Lleida) inicia la temporada de verano este viernes

El teleférico de la Vall Fosca (Lleida) - ENDESA

LLEIDA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El teleférico de la Vall Fosca (Lleida), propiedad de Endesa, iniciará este viernes la temporada de verano para acceder al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, informa la empresa en un comunicado este jueves.

Para ello, Endesa ha alcanzado un acuerdo con el Ayuntamiento de la Torre de Capdella (Lleida), que permite al consistorio gestionar el uso turístico de la instalación durante la temporada de verano, que se alargará hasta el 30 de septiembre.

El teleférico conecta el embalse de Sallente con el Estany Gento y facilita el acceso a 2.200 metros de altura en 14 minutos de viaje, que salvan un desnivel de 450 metros.

En el verano de 2025, la instalación registró 23.436 viajeros, y ya suma cerca de 400.000 usuarios desde que se inició la serie histórica, en 2009.

El servicio tiene tarifas reducidas para familias, personas con una discapacidad igual o superior al 33%, mayores de 67 años, grupos a partir de 20 personas, familias numerosas y familias monoparentales.