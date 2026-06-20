Tellado (PP) asegura que hay una "mayoría absoluta" en el Congreso que pide elecciones

El secretario general del PP, Miguel Tellado, en un acto en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que hay una "mayoría absoluta" en el Congreso de los Diputados que pide elecciones, motivo por el cual, dice, la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, no ha permitido que se vote una moción de los populares exigiendo la convocatoria electoral.

Así se ha expresado este sábado en Barcelona, donde ha inaugurado una nueva oficina del grupo municipal del partido en el distrito barcelonés de Nou Barris, junto con el líder del PP en el consistorio, Daniel Sirera y el alcalde de Castelldefels (Barcelona) y presidente del partido en Barcelona, Manu Reyes.

Tellado ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no quiere elecciones porque sabe que cuando los españoles hablen tendrán que salir del Gobierno: "Esto está acabado. Esta legislatura está finiquitada. A Pedro Sánchez y a su banda les queda ya muy poco tiempo para seguir robando", ha dicho.