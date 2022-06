El Temporada Alta abrirá con una adaptación de 'L'Adversari' de Carrère dirigida por Julio Manrique

Celebrará su XXXI edición del 7 de octubre al 12 de diciembre

GIRONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival Temporada Alta de Girona celebrará su XXXI edición del 7 de octubre al 12 de diciembre de 2022, y la inaugurará con una adaptación de la novela 'L'Adversari' de Emmanuel Carrère dirigida por Julio Manrique e interpretada por Pere Arquillué y Carles Martínez.

Así lo ha anunciado este viernes el director del festival, Salvador Sunyer, en la presentación del avance del programa, que incluye 18 espectáculos y que dará a conocer la totalidad del cartel a principios de septiembre, ha informado el Temporada Alta en un comunicado.

En esta edición, el Temporada Alta participará en seis espectáculos de coproducción internacional: acogerá el estreno de 'Caridad' de Angélica Liddell, que aborda el concepto de caridad a lo largo de la historia, y 'Depois do silencio' de Christiane Jatahy, que parte de la novela de Itamar Vieira Junior, 'Torto Arado'.

También propondrá el espectáculo 'Petróleo' de la compañía argentina Piel de Lava, sobre la construcción del género y los estereotipos; la instalación inmersiva 'Viatges', que el grupo musical Cabosanroque dedica a Mercè Rodoreda; la pieza de danza 'The bluebird call' de Mal Pelo y el concierto de la alemana Ute Lemper con la Gio Symphonia.

En cuanto a las corproducciones catalanas, el festival programará el espectáculo sobre las contradicciones del amor 'HIT ME IF I'M PRETTY o Vladimir Maiakovski es va suïcidar per amor' de Juana Dolores; 'La gran farsa' de Ramón Simó e 'Instruccions per fer-se feixista' dirigido por Miquel Górriz con Mercè Aránega en el escenario.

También se podrá ver 'Tocar mare', una aproximación al humor y las relaciones familiares escrita por Marta Barceló y dirigida por Jordi Casanovas, y 'Moriu-vos', una reflexión sobre la muerte firmada por el equipo Cultura i Conflicte.

TORNEO DE DRAMATURGIA Y CORTO DE PRESENTACIÓN

El festival también programará por doceavo año consecutivo el 'Torneig de Dramatúrgia', en el que este año debutarán ocho dramaturgos: Yaiza Berrocal, Víctor Borràs, Xavi Buxeda, David Mataro, Berta Prieto, Lola Rosales, Carla Rovira y Sergio Serrano.

El Temporada Alta ha encargado el corto de presentación al cineasta Isaki Lacuesta, ganador de tres premios Gaudí y un Goya, que relevará a Sunyer, director de los cortos del festival los últimos diez años.

Sunyer también ha avanzado la coproducción de cuatro montajes que se estrenarán en la edición de 2023: 'Firmamento' de La Veronal y Marcos Morau; 'Euforia y desazón' de la compañía catalana El Eje con dirección del dramaturgo argentino Sergio Boris; 'De Amicitia', del colectivo Las Huecas y el nuevo espectáculo de Nao Albet i Marcel Borràs.