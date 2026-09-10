El Temporada Alta (Girona) suma a Eliades Ochoa, Pink Martini e Iván Ferreiro a su programa musical

Eliades Ochoa. - TITINA STYLE - TEMPORADA ALTA

GIRONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival Temporada Alta de Girona ha sumado a Eliades Ochoa, Pink Martini, Iván Ferreiro, Martirio y The Black Heritage Choir a su programación musical de esta temporada.

También habrá propuestas locales como Anna Andreu, que cerrará su gira de 'Vigília', Alosa presentará 'El primer cant del matí' con más de 20 músicos, y Momi Maiga compartirá escenario con alumnos de las escuelas de Salt (Girona), informa el festival en un comunicado de este jueves.

La música también atraviesa varios espectáculos de la programación, con propuestas como 'Delíric', 'A beginning #16161D' o 'Mil tres, say cheese'.