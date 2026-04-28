Terapeutas ocupacionales diseñan una app para mejorar las transiciones a domicilio post alta

Eva Llarch asesora a un paciente - DAVID PAYAS GARCIA - PARC SANITARI PERE VIRGILI

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo de terapeutas ocupacionales del Hospital de Atención Intermedia del Parc Sanitari Pere Virgili (Barcelona) está testeando una aplicación desarrollada por una profesional del equipo que busca facilitar el regreso a casa de los pacientes al recibir el alta hospitalaria.

Según explica el centro en un comunicado este martes, en la atención intermedia los terapeutas ocupacionales suelen realizar un asesoramiento para preparar el domicilio de cara al alta, pero "se encuentran la limitación de no poder conocer el entorno real de los pacientes y si se adaptarán bien a las recomendaciones realizadas".

La app, llamada AdapThOme, permite que los pacientes y sus familiares cuelguen fotografías, vídeos, planos y otras informaciones del domicilio para que las terapeutas ocupacionales puedan estudiar el caso y "realizar recomendaciones personalizadas a través de la misma plataforma".

Así, se puede adaptar el entorno del paciente de forma más adecuada para facilitar su autonomía al alta y, como explica la investigadora principal, Eva Llarch, "la app también permite compartir fichas informativas de los productos (uso o colocación) y material de educación sanitaria (prevención de caídas o economía de esfuerzos) para reforzar el proceso de autocuidado".

Para los profesionales asistenciales la aplicación "podría mejorar su práctica diaria optimizando tiempo y recursos y evitando las limitaciones de la atención habitual"; y durante 2025 se hizo una recogida de datos de 40 usuarios y actualmente se verificará el primer prototipo de la app con otras 40 para comprobar la efectividad.