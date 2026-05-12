La terminal marítima del Moll d'Andalusia del Port de Tarragona estará operativa a finales de 2028

Imagen aérea del muelle de Andalusia del Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La terminal marítima polivalente del Moll d'Andalusia del Port de Tarragona estará plenamente operativa a finales de 2028, según el proyecto técnico de la alianza de los grupos COSCO y PTP.

Los trabajos que se llevarán a cabo tienen como objetivo aumentar la capacidad y la eficiencia operativa del espacio, integrando los tráficos actuales del Moll d'Andalusia a la futura actividad del concesionario, informa el Port en un comunicado este martes.

La terminal se zonificará por actividades, por lo que dispondrá de un patio de contenedores, patio de carga general, patio de vehículos, instalaciones auxiliares y zona de maniobras.

La propuesta presentada por la futura 'joint venture' generará 150 nuevos puestos de trabajo en una fase inicial, a partir de 2027, y prevé que la plantilla crezca hasta las 180 personas cuando la terminal esté en régimen de plena operación a partir de 2031.

Asimismo, el proyecto prevé el uso de la terminal ferroviaria de La Boella en sus flujos logísticos, facilitando la conexión con otras plataformas logísticas intermodales del 'hinterland' como la PortTarragona Terminal Guadalajara-Marchamalo.