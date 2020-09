'The New Barcelona Post' empieza a publicarse como online sobre el potencial de la ciudad

BARCELONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El magazín online The New Barcelona Post ('The NBP') ha empezado a publicarse este sábado "como proyecto periodístico independiente", con información empresarial, cultural y social que potencie la 'marca Barcelona', resaltando el talento de la ciudad y contribuyendo a reactivar su economía y su cultura en plena pandemia.

El nuevo editor es Jaume Giró, exdirector general de la Fundación Bancaria La Caixa, y el director de la publicación es el periodista Sergi Saborit, especializado en información económica, informan en un comunicado.

"Bajo la premisa de 'Good News, True Stories', el magazín ayudará a recuperar la Barcelona que todos queremos", añade el comunicado, que constata la voluntad de trabajar de forma positiva y al servicio de la ciudad para impulsar su proyección nacional e internacional.

Aspira a ser altavoz de empresas, emprendedores, creadores, artistas, científicos, investigadores y toda persona e institución que apueste por Barcelona, además de entidades sociales que contribuyan desinteresadamente a la sociedad.

SERGI SABORIT

Saborit se incorpora al proyecto tras más de 20 años en el diario 'Expansión', donde fue miembro fundador y jefe de sección del suplemento 'Expansión Catalunya'.

Ha considerado que el momento actual es de excesiva polarización mediática y ruido informativo, y se ha mostrado orgulloso de dirigir un medio "que apostará por el rigor y la calidad y por buscar el lado positivo de la vida".