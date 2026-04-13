The Strokes actuará en Barcelona en octubre en su único concierto en España

Concierto de la gira europea de The Strokes - LIVE NATION

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La banda neoyorquina The Strokes actuará el 20 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona en el único concierto en España para presentar su nuevo trabajo, 'Reality Awaits', informa este lunes la promotora Live Nation en un comunicado.

The Strokes volverán a actuar en un pabellón en Barcelona 23 años después de su última vez en el Pavelló de la Vall d'Hebron en 2003, ya que sus posteriores visitas han sido en el marco del festival Primavera Sound.

Las entradas para el concierto de la banda liderada por Julian Casablancas en Barcelona se pondrán a la venta este viernes 17 de abril, con preventas a partir del miércoles y jueves.