Thomas Vinterberg dirige 'Familias como la nuestra': "Siempre he querido hacer una serie"

Sobre el cambio climático, cree que se hace lo máximo "pero aparentemente no es suficiente"

BARCELONA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El oscarizado director danés Thomas Vinterberg aborda el cambio climático en su primera serie 'Familias como la nuestra', que se presenta este viernes en el Serielizados Fest de Barcelona, y ha asegurado: "Siempre he querido hacer una serie de televisión, desde que hice 'Celebración".

En una entrevista de Europa Press, Vinterberg ha explicado que este proyecto que ha coescrito con Bo Hr. Hansen no se podía expresar en un formato película, por lo que hizo la serie como si fuera "un filme largo".

En la serie, que se estrenará en Movistar Plus+ el 8 de noviembre, una Dinamarca futura registra un aumento de los niveles de agua y su población debe ser evacuada a otros países, en una trama en la que Laura, una joven estudiante, se enamora por primera vez y ve como su vida familiar cambia por la evacuación.

Vinterberg ha asegurado que el proyecto comenzó a gestarse hace siete años y que debido a la pandemia hubo cambios en el guión porque había escrito escenas que casi se dieron en la vida real.

El director oscarizado por 'Otra ronda' ha remarcado que no ha encontrado "muchas" diferencias entre rodar una película y una serie, pero que por ejemplo la duración permitió un flujo creativo en el rodaje que disfrutó.

DIÁLOGO SOBRE IMAGEN

En la serie impera el diálogo sobre las imágenes impactantes de las crecidas del agua, un aspecto que Vinterberg ha asegurado que está hecho en conciencia: "Quería dejar claro que es una serie sobre seres humanos" en la que hablan, reaccionan o sueñan con el agua para hacer la imagen más poderosa, ha subrayado.

Preguntado por si el ser humano está haciendo lo máximo para combatir el cambio climático, Vinterberg ha sostenido: "Creo que los seres humanos lo están haciendo lo mejor que pueden, pero aparentemente no es suficiente".

Ha considerado interesante que los seres humanos no cambian mucho a nivel personal durante su vida y que lo hacen menos las poblaciones como se ha demostrado con la pandemia, y ha ejemplificado que en su país los jóvenes quieren cambiar "pero no lo hacen. Vuelan cada vez más, compran cada vez más ropa. No lo hacen porque no pueden".

"Creo que la gente lo hace lo mejor que puede. Así que debe haber un gran sentimiento de insuficiencia. Y eso no es muy constructivo", ha enfatizado Vinterberg.

Sin embargo, el director ha asegurado que no se puede poner "toda la responsabilidad" sobre los jóvenes, por eso en la serie el personaje de Laura y los jóvenes aportan el optimismo, pero también el de Fanny, la madre, que se reinventa y se vuelve más fuerte con la crisis.

Vinterberg ha explicado que con la evacuación de los daneses ha querido poner un "espejo" para que el espectador reflexione sobre cómo es la vida de refugiado o se pregunten cuánto valoran su hogar, su familia, su país o sus privilegios, en lo que ha considerado que es una declaración de amor a su Dinamarca natal.

"LUGAR VULNERABLE"

Preguntado por cómo ve la situación actual del cine con las plataformas y la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA), ha dicho que se encuentra en un "lugar vulnerable", pero que habrá que ver cómo evoluciona.

Vinterberg ha sostenido que se está en una posición de espera, pero ha considerado que el ser humano es "increíblemente bueno en inventar cosas", por lo que se deberá esperar y quizás sirva para que surja una nueva forma de arte o distribuir formas de arte.

El director tiene diversos proyectos en fase de trabajo, y uno más avanzado es una nueva serie que adapta 'Los hermanos Corazón de León', de la escritora escandinava Astrid Lindgren.