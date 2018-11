Tinet Rubira, en los Ondas: "OT ha vuelto a revolucionar" el formato de entretenimiento

Publicado 14/11/2018 16:05:21 CET

Premiados con los Ondas se reúnen en el Palacete Albéniz antes de la gala

BARCELONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de Gestmusic Endemol Shine Group, Tinet Rubira, ha asegurado que el programa de TVE 'Operación Triunfo' "ha vuelto a revolucionar" el formato de entretenimiento con su regreso el año pasado, como ya hizo en su edición original en 2001.

En el tradicional encuentro con los medios de los Premios Ondas en el Palacete Albéniz previo a la gala en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, ha defendido que 'OT' "sigue siendo un éxito", como dice, demuestran los datos.

Rubira ha dicho, ante las críticas a esta edición, que parece que 'Operación Triunfo', que ha logrado dos Ondas --mejor programa de entretenimiento y fenómeno musical del año--, "el año pasado meara colonia y éste todo esté cuestionado".

Preguntado por la longevidad del programa, el director de la productora ha asegurado que no sabe si hay 'Operación Triunfo' para rato: "No sé si el país puede aguantar una edición al año. No lo sé".

Otro de los artífices del éxito de 'Operación Triunfo' son 'Los Javis' --Javier Calvo y Javier Ambrossi--, premiados con un Ondas por la serie 'Paquita Salas', y quienes han vuelto al programa tras el despido de Itziar Castro: "Tenemos el objetivo de que los concursantes encuentren su propia identidad".

Sobre el hecho de conseguir un Ondas, han dicho que el "éxito es un espejismo" y que celebran haber sido reconocidos por una serie que nación en el comedor de su casa y que ha conectado con la gente.

Otra de las series premiadas ha sido 'Fariña' (Antena 3), cuyo protagonista Javier Rey ha subrayado que el personaje de Sito Miñanco le ha dado "dolores de cabeza y muchas alegrías", y ha celebrado que es un muy buen momento para las series españolas.

REIVINDICACIÓN DE LA RADIO

El periodista catalán Jordi Basté (Rac1), que repite Ondas, ha dicho estar "más nervioso" que la primera vez, y ha anunciado que su discurso de agradecimiento será una reivindicación de la radio.

La también periodista Julia Otero (Onda Cero) ha dicho que siempre es una alegría recibir un Ondas, que ha definido como el gran premio de la comunicación, y ha reivindicado que la radio ha sabido "sobrevivir con mejor salud" que otros medios.

Sin embargo, ha puesto como reto que la radio reflexiones sobre cómo atraer al público joven que consume programación cuando quiere, afirmando que los podcast pueden ser una ayuda.

Otero también ha dicho que se han vivido otros momentos de crispación periodística que los actuales, y ha hecho un llamamiento a desdramatizar: "Los ciclos se suceden y éste no debe ser diferente".

CENTRADO EN LA MÚSICA

El músico Manolo García recibirá el Ondas a la trayectoria, lo que ha asumido muy contento porque siempre está centrado en la escritura de canciones y las giras: "Es un honor y un reconocimiento", ha dicho, aunque ha bromeado que él seguirá componiendo aunque premien su trayectoria.

"Cuando comienzas buscar ser feliz, no famoso", ha remarcado Manolo García, quien ha dicho que siempre se ha mostrado muy desobediente ante aquellos que aseguran que ya no tiene edad para hacer canciones.

Otros premiados con los Ondas que han acudido al almuerzo de los Ondas han sido el actor Oriol Pla --premiado por 'El día de mañana' (#0)--, los integrantes del programa 'La vida moderna' (Cadena Ser) con David Broncano al frente, la presentadora Sandra Sabatés (LaSexta), el presentador Jesús Calleja (Cuatro) y los periodistas Tomás Fernando Flores (RNE) e Isaías Lafuente (Cadena Ser).

Tras la fotografía de familia junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, los premiados han almorzado en el Palacete Albéniz antes de la gala, que estará conducida por Juan Carlos Ortega y contará con las actuaciones de Manolo García, Love of Lesbian y Macaco.